Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (25.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es fehle nicht mehr viel. Nachdem die Gazprom-Aktie gegen Ende der Vorwoche etwas stärker unter Druck geraten sei, habe sie sich nun wieder nach oben gearbeitet. Aktuell notiere der Kurs nur noch knapp unter dem 52-Wochen-Hoch bei 6,96 Euro.Die Nachrichtenlage spreche derzeit weiterhin dafür, dass die Gazprom-Titel gesucht bleiben dürfte. So würden sich aktuell die positiven Meldungen zu Nord Stream 2 häufen. Doch auch ohne die zweite Ostsee-Pipeline laufe es für den russischen Rohstoffriesen sehr gut. Zusätzlichen Auftrieb habe der Gazprom-Vorstand der Aktie in der Vorwoche mit der Anhebung der Exportpreis-Prognose verliehen. Demnach rechne der Konzern für das Gesamtjahr mit einem Durchschnittspreis von knapp 270 Dollar je 1.000 Kubikmeter. Diese Schätzung habe satte 30 Prozent über den bisherigen Erwartungen gelegen.Für alle, die das Gazprom-Papier bereits im Depot hätten, laute die Devise unverändert: Gewinne laufen lassen! Noch nicht investierte Anleger könnten bei der mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,4 immer noch sehr günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen. Schließlich stehe die Dividendenperle kurz vor einem frischen Kaufsignal. Der Stopp sollte bei 5,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Gazprom-Aktie. (Analyse vom 25.08.2021)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:6,78 EUR -1,24% (25.08.2021, 15:48)