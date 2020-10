Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,59 EUR -1,37% (15.10.2020, 16:18)



Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,585 EUR -1,24% (15.10.2020, 15:56)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (15.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.In einem sehr schwachen Markt gehe es auch mit der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom bergab. Dies sei natürlich bitter für die vielen Privatanleger, welche die Anteile vor allem wegen der zuletzt sehr hohen Dividende im Depot gehabt hätten. Drohe hier die nächste böse Überraschung?Grundsätzlich habe Gazprom kürzlich erneut erklärt, dass man an der bisherigen Dividendenpolitik festhalten wolle. Dies bedeute, dass nachdem die Ausschüttungsquote zuletzt bei 30 Prozent gelegen habe, 2021 dann 40 Prozent des Nettogewinns als Dividenden ausgezahlt werden sollten. Für das Jahr 2022 wolle Gazprom dann der alten Forderung des Kremls nachkommen, wonach halbstaatliche Konzerne 50 Prozent der Erträge als Dividende ausschütten sollten.Die Anteilseigner von Gazprom müssten sich trotz der höheren Ausschüttungsquote allerdings auf eine deutlich niedrigere Dividende einstellen. Denn wegen der 2020 wohl stark sinkenden Gewinne - Analystenprognosen zufolge würden es dieses Jahr nur 4,2 Milliarden Dollar nach 18,6 Milliarden Dollar im Vorjahr - schrumpfe die Dividende voraussichtlich um rund 40 Prozent. So würden aktuell pro ADR 0,23 Dollar erwartet, woraus sich eine Rendite von 5,5 Prozent errechne.Für das kommende Jahr seien die Analysten indes deutlich zuversichtlicher gestimmt. Demnach solle das Nettoergebnis 2021 wieder auf 9,5 Milliarden Dollar steigen. Durch die geplante Ausschüttungsquote von 50 Prozent würde sich daraus eine Dividende von 0,40 Dollar je ADR ergeben und - ceteris paribus - eine Rendite von 9,5 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie: