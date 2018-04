ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (11.04.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Es bahne sich eine spektakuläre Wende im Streit zwischen Gazprom und dem ukrainischen Energiekonzern Naftohaz an. Nachdem es vor Kurzem danach ausgesehen habe, als ob der russische Konzern sämtliche Geschäftsbeziehungen beenden werde, habe Gazprom-Chef Alexej Miller nun wieder zurückgerudert.Auf eine nachhaltige Wende beim zuletzt gebeutelten Aktienkurs würden die Anteilseigner von Gazprom aktuell natürlich auch sehnlich warten. Zumindest habe die Gazprom-Aktie wie auch der gesamte russische Aktienmarkt am Dienstag und Mittwoch erste leichte Stabilisierungstendenzen gezeigt. Die Gazprom-Aktie sei nur für mutige Anleger mit einem langen Atem geeignet. Diese sollten ihr Investment mit einem Stopp bei 3,20 Euro absichern, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,57 EUR -0,83% (11.04.2018, 11:19)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,56 EUR -1,11% (11.04.2018, 11:34)