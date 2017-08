ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (08.08.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Die Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland habe zuetzt die Stimmung rund um Gazprom ein wenig getrübt. Auch wenn das Thema "Nordstream 2" für den russischen Konzern wichtig sei, sollte man die Bedeutung dieser Ölpipeline für den russichen Erdgasgoganten nicht überschätzen. Wichtiger sei für Gazprom z.B. die Pipeline nach China und in Europa sei der Konzern ohnehin schon sehr stark aufgestellt. Die Gazprom-Aktie sei aktuell trotz günstiger Bewertung nur für sehr mutige Anleger geeignet. Alle anderen sollte erstmal die Bodenbildung abwarten und an der Seitenlinie bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.08.2017)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:3,38 EUR +0,90% (08.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,384 EUR +1,20% (08.08.2017, 18:42)