NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

76,79 USD +18,12% (25.01.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie Deutschland:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (26.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.GameStop sei derzeit in aller Munde. Auch wenn es dabei v.a. um die Rolle der Leerverkäufer gehe, so sei der extreme Kursanstieg beim Papier des Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele in den letzten Wochen auch operativ gerechtefertigt. Nicht zu unterschätzen beim Kursfeuerwerk sei aber auch die Rolle der auf der Reddit-Plattform aktiven Tradern. Die Bewertung von GameStop sei extrem hoch, auch wenn dem US-Unternehmen ein operativer Turnaround gelungen sei. Die Aktie sei allenfalls für Hardcore-Trader geeignet. Als "normales" Investment komme sie nicht in Frage, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.01.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:73,86 EUR +16,90% (26.01.2021, 12:43)