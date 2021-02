NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

91,71 USD +103,94% (24.02.2021, 22:10)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol Deutschland GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Symbol: GME) unter die Lupe.Die GameStop-Aktie habe am Mittwoch kräftig zugelegt. Eigentlich müsse man hier sogar von einer "Kursexplosion" sprechen, denn das Papier sei innerhalb kürzester Zeit um über 100% in die Höhe geschossen. Und es seien wieder die Social-Media-Zocker von Reddit/WallStreetBets aktiv gewesen. Der "GameStop-Wahnsinn" von Ende Januar könne zwar nicht ausgeschlossen werden. Die Aktie bleibe jedoch absolut nur für "Hardcore-Zocker" interessant, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.02.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze GameStop-Aktie:Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:126,08 EUR +67,28% (25.02.2021, 14:33)