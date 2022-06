Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

114,54 EUR +1,56% (02.06.2022, 08:45)



NYSE-Aktienkurs GameStop-Aktie:

121,40 USD -2,68% (01.06.2022)



ISIN GameStop-Aktie:

US36467W1099



WKN GameStop-Aktie:

A0HGDX



Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GS2C



NYSE-Ticker-Symbol GameStop-Aktie:

GME



Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (02.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Einzelhändler für Computerspiele, GameStop, habe in Q1 mehr Verlust gemacht als von Analysten erwartet. Trotzdem drehe die Aktie im nachbörslichen Handel ins Plus. Möglicherweise würden sich einige Investoren vom Umsatzwachstum positiv überrascht zeigen. Ein Kauf der Aktie dränge sich trotzdem nicht auf.Der Verlust habe im Auftaktquartal bei 2,08 Dollar pro Aktie gelegen. Analysten hätten mit einem Minus von 1,45 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz habe bei 1,38 Milliarden Dollar gelegen. Hier habe sich die Konsensschätzung auf 1,33 Milliarden Dollar beziffert.Es bleibe abzuwarten, ob GameStops Strategie aufgehe, ein führender Player auf dem NFT-Markt zu werden. Der jüngste Kurseinbruch bei vielen Kryptowährungen erweise sich hierbei nicht gerade als förderlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GameStop-Aktie: