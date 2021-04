Tradegate-Aktienkurs GameStop-Aktie:

Kurzprofil GameStop Corp.:



GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) ist ein Einzelhändler für Omnichannel-Videospiele. Das Unternehmen vertreibt Videospielhardware, physische und digitale Videospielsoftware, Videospielzubehör sowie mobile und Unterhaltungselektronikprodukte und andere Waren über seine Stores GameStop, EB Games und Micromania. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GameStop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Videospielhändlers GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) unter die Lupe.Im frühen Dienstagshandel lege die GameStop-Aktie erneut kräftig zu, nachdem am Montag bereits Kursgewinne von rund 12% verzeichnet worden seien. Grund für den Kursanstieg sei die Mitteilung des Gaming-Einzelhändlers gewesen, dass die jüngste Kapitalerhöhung gut verlaufen sei und man 3,5 Mio. zusätzliche Aktien verkauft und insgesamt 551 Mio. USD eingenommen hätte.Das durch die Anfang April angekündigte Ausgabe neuer Aktien gesammelte Kapital solle in die Transformation des E-Commerce-Geschäftes fließen. Angeführt vom aktivistischen Investor und Aufsichtsratsvorsitzender Ryan Cohen solle der Fokus auf das Online-Geschäft die Trendwende bei GameStop herbeiführen.Dass Potenzial hinter der neuen Strategie stecke, hat das Wachstum im E-Commerce-Segment in den jüngsten Quartalen eindrucksvoll bewiesen. Dennoch bleibe "Der Aktionär" der Meinung, dass die GameStop-Aktie selbst dann überbewertet sei, wenn man von einem extrem optimistischen Szenario ausgehe. Im bullischen DCF-Modell des "Aktionärs" sei ein fairer Preis von 92 Dollar ermittelt worden. Das Fazit laute daher: Trotz Langfrist-Potenzial im attraktiven Gaming-Markt, sei die GameStop-Aktie zum aktuellen Kurs von 179 USD kein Kauf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2021)Börsenplätze GameStop-Aktie: