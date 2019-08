Börsenplätze Galenica-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Galenica-Aktie:

52,50 CHF +2,14% (06.08.2019, 11:19)



L&S-Aktienkurs Galenica-Aktie:

46,92 EUR -1,10% (25.07.2019)



ISIN Galenica-Aktie:

CH0360674466



WKN Galenica-Aktie:

A2DN0K



Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

G70



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

GALE



Kurzprofil Galenica AG:



Galenica (ISIN: CH0360674466, WKN: A2DN0K, Ticker-Symbol: G70, SIX Ticker-Symbol: GALE) ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit größte Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Dienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert. Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com. (06.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Galenica-Aktienanalyse von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Ergebnissen für GJ18 ihr bisheriges Anlagevotum für die Aktie Galenica AG (ISIN: CH0360674466, WKN: A2DN0K, Ticker-Symbol: G70, SIX Ticker-Symbol: GALE).Der Umsatz habe mit CHF 1,6 Mrd. dem Konsens entsprochen. H&B habe ein Plus von 4,8% auf CHF 781 Mio. (Konsens: 767) verzeichnet. In der Retail-Sparte sei das flächenbereinigte Wachstum aufgrund von Preissenkungen bei Medikamenten mit -1,9% negativ geblieben (H2/2018: -0,3%; H1/2019: -0,7%). Der Ausbau des Verkaufsnetzes habe 5,1% zur Umsatzentwicklung beigetragen. P&B sei um starke 11,1% gewachsen, vor allem dank der neuen von P&G lizenzierten Produkte (Vicks und Metamucil) und der Markteinführung von Dermafora. Der Bereich Services habe ein Wachstum von 1,3% verzeichnet - trotz eines Negativeffekts aus Preissenkungen von 2,6%.Die Marge habe sich auf 5,1% erhöht, vor allem dank der Division H&B, deren Marge um 40 Bp. Gestiegen sei.Rückgang des FCF: Außerordentlicher NUV-Abfluss von 41 Mio. (H1/2018: 5,4 Mio.) aufgrund von 1) saisonalen Effekten (sollten in H2 nachlassen), 2) erhöhtem Lagerbestand im Vertriebszentrum Niederbipp wegen des Modernisierungsprojekts in Lausanne, 3) Umsatzwachstum (geringere Auswirkung).Die Ergebnisse in H1 hätten weitgehend den Konsenserwartungen entsprochen, während der FCF deutlich gesunken sei. Das NUV dürfte sich im Jahresverlauf normalisieren, das Niveau von 2018 jedoch weiter übertreffen. Der Ausblick für das GJ19 sei angehoben worden, werde aber keine wesentlichen Anpassungen auslösen, da der Konsens die Prognosen bereits überwiegend berücksichtige. Kurz-bis mittelfristig erwarte die Analystin weder positive noch negative Veränderungen, da sowohl Chancen als auch Risiken offensichtlich erst nach geraumer Zeit zum Tragen kämen.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Galenica-Aktie. Das Kursziel laute CHF 48,00. (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link