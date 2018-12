Tradegate-Aktienkurs Galenica-Aktie:

37,88 EUR -0,47% (27.12.2018, 14:38)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Galenica-Aktie:

CHF 42,80 -0,79% (27.12.2018, 14:30)



ISIN Galenica-Aktie:

CH0360674466



WKN Galenica-Aktie:

A2DN0K



Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

G70



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

GALE



Kurzprofil Galenica AG:



Galenica (ISIN: CH0360674466, WKN: A2DN0K, Ticker-Symbol: G70, SIX Ticker-Symbol: GALE) ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit größte Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Dienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert. Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com. (27.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Galenica-Aktienanalyse von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie Galenica AG (ISIN: CH0360674466, WKN: A2DN0K, Ticker-Symbol: G70, SIX Ticker-Symbol: GALE).Für GJ 2018 rechne Galenica nun mit einem Umsatzwachstum von weniger als 2%. Die Analystin erwarte daher einen Rückgang des flächenbereinigten Umsatzwachstums im Bereich Retail von 1,6% in H1 auf -1,5% in H2 (0% für GJ 2018E). Das Wachstum sollte aus neu eröffneten Apotheken und der Konsolidierung der Bahnhof Apotheke Zürich seit dem 1. Juli (+2%) resultieren. In Verbindung mit einem stagnierenden Umsatz bei Products & Brands (unverändert) und einem Wachstum von 1,5% bei Services (unverändert) rechne die Analystin insgesamt mit einem Wachstum des Konzernumsatzes von 1,5%.Galenica bleibe zuversichtlich, im Jahr 2018 mindestens ein EBIT (ohne IAS 19) auf dem Vorjahresniveau zu erwirtschaften, was die Analystin in ihren Schätzungen berücksichtigt habe. Sie gehe davon aus, dass das EBIT von CHF 148,2 Mio. in GJ 2017 auf CHF 149,6 Mio. in GJ 2018E steigen werde. Die Senkung der Medikamentenpreise 2018 betreffe vor allem hochpreisige Medikamente, deren Rentabilität begrenzt sei, sodass sich praktisch keine Auswirkungen auf den Gewinn ergeben würden.Nach Schätzungen der Analystin sollte die angekündigte Kürzung von CHF 100 Mio. für 2019 einen Einfluss von -0,4% auf den Konzernumsatz und -0,8% auf das EBIT haben. Galenica sei ein solides Unternehmen, dessen Schicksal jedoch nicht nur in den eigenen Händen liege. Gemäß einer vorgefertigten Liste von Swissmedic könnten auch zwei Marken der Sparte P&B in die Kategorie E (uneingeschränkter Vertrieb, z.B. Coop und Migros) umklassifiziert werden. Insbesondere stünden dabei die "coole Linie" von Perskindol sowie die Marke Merfen im Blickpunkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Galenica-Aktie: