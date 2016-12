Börse Frankfurt-Aktienkurs Galenica-Aktie:

1.062,44 EUR +0,42% (23.12.2016, 09:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Galenica-Aktie:

CHF 1.141,00 +0,09% (23.12.2016, 10:11)



ISIN Galenica-Aktie:

CH0015536466



WKN Galenica-Aktie:

252066



Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

G2A



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

GALN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Galenica-Aktie:

GNHAF



Kurzprofil Galenica AG:



Galenica (ISIN: CH0015536466, WKN: 252066, Ticker-Symbol: G2A, SIX Swiss Ex: GALN, Nasdaq OTC-Symbol: GNHAF) ist eine diversifizierte Unternehmensgruppe im Gesundheitsmarkt, die unter anderem Pharmazeutika entwickelt, produziert und vertreibt, Apotheken führt, Logistikdienstleistungen anbietet sowie Datenbanken offeriert und Netzwerke etabliert. (23.12.2016/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Galenica-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Galenica AG (ISIN: CH0015536466, WKN: 252066, Ticker-Symbol: G2A, SIX Swiss Ex: GALN, Nasdaq OTC-Symbol: GNHAF).CCX140 sei ein oral verabreichter Inhibitor des Chemokinrezeptors CCR2 und diene der Behandlung von Nierenleiden. Der Wirkstoff sei in einer Phase-II-Studie mit Patienten mit diabetischer Nierenerkrankung untersucht worden.Die Allianz zwischen Vifor Pharma und ChemoCentryx ziele auf die gemeinsame Weiterentwicklung von CCX140 gegen seltene Nierenleiden ab; Vifor Pharma habe die Option, sich ausschließlich auf die Entwicklung und Vermarktung von CCX140 bei häufigeren Formen von CKD zu konzentrieren. ChemoCentryx seinerseits behalte sich die Vermarktungsrechte für seltene Nierenleiden in den USA und China vor, während Vifor den Wirkstoff im Rest der Welt vermarkten werde. Im Rahmen der Allianz würden die Kosten für die Erforschung seltener Krankheitsformen geteilt. Sollte sich Vifor für die CKD-Option entscheiden, würde das Unternehmen die gesamte Entwicklungsarbeit leisten und erhielte die weltweiten Rechte an CCX140, während ChemoCentryx Mitvermarktungsrechte in den USA erhielte.ChemoCentryx erhalte eine Vorabzahlung von USD 50 Mio. sowie weitere, von bestimmten Meilensteinen abhängige Vergütungen. Nach Markteinführung des Wirkstoffs erhalte ChemoCentryx gestaffelte zweistellige Lizenzgebühren auf den mit CCX140 erzielten Nettoumsatz.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, stuft die Galenica-Aktie weiterhin mit "hold" ein. Ihr Kursziel von CHF 950 bleibe unverändert. (Analyse vom 23.12.2016)Börsenplätze Galenica-Aktie: