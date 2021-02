Börsenplätze GRENKE-Aktie:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leasingspezialisten GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Bereits vergangenes Jahr sei der Kurs der GRENKE-Aktie unter die Räder geraten, nachdem sich der Leerverkäufer Fraser Perring (Wirecard) auf das Unternehmen eingeschossen habe. Gestern sei der nächste brutale Einbruch gefolgt. Anlass: Ein dickes Fragezeichen bei Anlegern nach dem Abgang eines GRENKE-Vorstandsmitglieds. Jetzt äußere sich der Aufsichtsratsvorsitzende zu dem Vorgang.Bislang sei nur bekannt geworden, dass Mark Kindermann aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Compliance-Organisation zurückgetreten sei. In einem Schreiben an die Investoren gehe der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Ernst-Moritz Lipp, nun ins Detail. Unmittelbarer Anlass für Kindermanns Schritt seien Kritikpunkte der BaFin an Prozessen der Internen Revision und der Compliance im Rahmen der laufenden Prüfungen durch Mazars gewesen. Kindermann sei für die Bereiche verantwortlich gewesen. Er sei womöglich einer Abberufung durch die BaFin zuvorgekommen.Lipp schreibe: "Im Bereich der Internen Revision betraf die Kritik der BaFin die Qualität von Arbeitspapieren, die Möglichkeit des Vorstandes, festgestellte Mängel verwerfen zu können, die Tatsache, dass die Innenrevision keine eigene Untersuchung der Viceroy-Vorwürfe initiierte, die quantitative personelle Ausstattung der Internen Revision und den bis Anfang des letzten Jahres (2020) eingeschränkten Zugang der Internen Revision zu bestimmten Firmengeheimnissen."Und so vernichtend gehe es weiter: "Die Kritikpunkte am Bereich Compliance bezogen sich auf prozessuale Schwächen bei der Dokumentation von Related Parties, mangelnde Nachvollziehbarkeit von Aktualisierungen des Compliance-Handbuchs, Infragestellung der Messgrößen für die Bewertung der Compliance-Risiken, unzureichende Dokumentation der schriftlichen Jahresberichte der Compliance-Funktion sowie auch hier eine nicht angemessene personelle Ausstattung der Compliance-Funktion."Die Aktie drehe nach der Veröffentlichung des Schreibens im späten Handel zeitweise mehr als 8 Prozent ins Plus. Anleger dürften vor allem darüber begeistert sein, dass Lipp keine Hiobsbotschaft zur GRENKE-Bilanz überbracht habe. Die Prüfungen beim Unternehmen würden allerdings noch andauern. Außerdem sei es ein Armutszeugnis für GRENKE, dass sich Kindermann überhaupt solange im Vorstand habe halten können, wenn Lipps Vorwürfe zutreffen sollten. DER AKTIONÄR bleibt dabei: Es gibt am Aktienmarkt deutlich attraktivere Investments, die mit weniger Fragezeichen verbunden sind, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur GRENKE-Aktie. (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link