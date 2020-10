Börsenplätze GRENKE-Aktie:



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (09.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Die wochenlange Diskussion um das Franchisesystem der GRENKE im angelsächsischen Raum habe offenbar beim badischen Konzern deutliche Spuren hinterlassen. Man denke in der Zentrale scheinbar über eine neue Struktur für das Leasinggeschäft, auch über Handhabung vermittelter Verträge und die Tochterfirmen nach. Eine mögliche Neordnung habe jetzt GRENKE-CFO Sebastian Hirsch im Interview mit der "Börsen-Zeitung" diskutiert.Wegen der Anschuldigung u.a. falscher Verbuchung und Durchführung von Roundtripping-Geschäften von Leasing-Transaktionen in Großbritannien und Nordirland habe das Analysehaus Viceroy ab Anfang September Anlegern zum Verkauf der GRENKE-Aktie geraten. Der Fonds sei selbst als einer der größten Shortseller aufgetreten. Der Kurseinbruch bei der GRENKE-Aktie habe sich in Folge zeitweise auf mehr als 58% belaufen."Würden wir das bisherige Franchisemodell zugunsten einer frühen Integration der Franchisefirmen aufgegeben, würde dies auch bedeuten, dass die AG Anfangsverluste der Start-ups zu tragen hätte", habe CFO Sebastian Hirsch im Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" gesagt. Hirsch habe angegeben, man habe die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton beauftragt, ein Gutachten über die Praxis von GRENKE bei der Übernahme von Franchisefirmen zu erstellen.Die Mandatierung von Warth & Klein Grant Thornton sei wesentlicher Teil der Abwehrstrategie von GRENKE gegen die Shortseller-Attacke des Briten Fraser Perring und seiner Analysefirma Viceroy Research, die dem MDAX-Unternehmen Betrug, Bilanzfälschung und Geldwäsche vorwerfen würden. Dabei habe sich Viceroy mit seiner deutlichen der Kritik gegen das Franchisemodell von GRENKE gestellt. Die konzernunabhängige CTP Handels- und Beteiligungs GmbH beteilige sich demnach zunächst an Franchisefirmen im Ausland, um sie üblicherweise nach rund fünf Jahren an den Konzern zu verkaufen.Unterdessen behalte sich der Vorstand ein juristisches Vorgehen gegen Perring, dessen Shortselling-Position bei GRENKE nie quantifiziert worden sei, weiterhin vor. Dass sich die Parteien aber jemals vor Gericht kennenlernen würden, sei schon aufgrund des Firmensitzes von Perrings Analysehaus Viceroy Research im US-Bundesstaat Delaware unwahrscheinlich.Die GRENKE-Aktie sei vor der Short-Attacke nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" gestanden und sie stehe dort auch nach den letzten Kursturbulenzen nicht drauf. Die hohe Schwankungsbreite der letzten Handelstage weise auf massive Eindeckungen der Shortseller hin. Anleger sollten weiter abwarten, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link