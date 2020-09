Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":DER AKTIONÄR nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Eine ausführliche Stellungnahme zu den Vorwürfen des Hedgefonds-Investors Fraser Perring habe die GRENKE-Aktie bisher nicht wirklich beruhigen können. Zum Wochenstart lege die Gesellschaft nach.Nach genauer Prüfung des 64-seitigen Berichts von Viceroy Research habe GRENKE Ende der Woche alle Vorwürfe zurückgewiesen und sich auch gegen einen Vergleich mit dem Zahlungsabwickler Wirecard gewehrt. "Nach einhelliger Auffassung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sind sämtliche Anschuldigungen in allen Themenbereichen unbegründet", so Vorstandschefin Antje Leminsky.Heute früh sei aus Baden-Baden eine weitere Mitteilung gefolgt, in der GRENKE die nächsten Schritte ankündige:1. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werde beauftragt, die Marktüblichkeit der Franchise-Übernahmen der Vergangenheit und deren Vorteilhaftigkeit für die GRENKE AG zu überprüfen.2. GRENKE prüfe eine Integration des Franchise-Systems in den Konzern. Wolfgang Grenke biete der GRENKE AG die Übernahme der von der CTP gehaltenen Beteiligungen an den Franchisegesellschaften zur Übernahme an.4. Die Familie Grenke bekenne sich dazu, ihr Aktienpaket von 40,84 Prozent langfristig zu halten.Die Aktie stehe auch nach der nächsten GRENKE-Ankündigung unter Druck. Man dürfe gespannt sein, welche Reaktion von Perring komme. Zudem stünden noch frische Analysten-Einschätzungen nach dem Analysten-Call vom Freitag aus. Der MDAX-Titel dürfte sich vorerst entsprechend volatil zeigen.Die Vergangenheit zeigt: Selbst wenn an Vorwürfen nichts dran ist, dauert es in der Regel sehr lange, bis das Anlegervertrauen in ein attackiertes Unternehmen zurückkehrt, so DER AKTIONÄR. (Analyse vom 21.09.2020)