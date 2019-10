Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de (10.10.2019/ac/a/d)



Mitte dieses Jahres bekam die Erfolgsstory von GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) einen Kratzer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn das Unternehmen sei überraschend von seiner Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019 abgerückt. Grund: Die Zahlungsausfälle bei den Kunden hätten allein im ersten Halbjahr um fast die Hälfte auf 60 Mio. Euro zugenommen. Die GRENKE-Aktie sei daraufhin um rund 15 Prozent abgestürzt.Bei Vorlage der vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2019 habe die Welt dann allerdings schon wieder deutlich besser ausgesehen: GRENKE habe beim Neugeschäft im Leasingsegment ein Plus von knapp 22 Prozent auf rund 2,1 Mrd. Euro verzeichnet. Daher werde beim Wachstum des Neugeschäfts in der Leasingsparte für 2019 jetzt ein Wert von 18 bis 21 Prozent nach zuvor 16 bis 19 Prozent erwartet.Die angehobene Prognose für das Neugeschäft habe der seit Juni im MDAX notierten Aktie wieder etwas Auftrieb geben. Dennoch sei es zu früh, jetzt bereits wieder "Long" zu gehen. Denn mit den verschlechterten Konjunkturaussichten könnte sich die negative Entwicklung bei den Zahlungsausfällen noch beschleunigen. Daher sollten Anleger weiterhin Alternativen zum Direktinvestment bevorzugen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2019)