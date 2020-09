XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

35,74 EUR +0,22% (18.09.2020, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

33,22 EUR -7,98% (18.09.2020, 10:09)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (18.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Nach dem Verlust von mehr als 50% in zwei Handelstagen nach einer gezielten Short-Attacke habe sich die GRENKE-Aktie gestern deutlich erholen können. Nach einer ersten Stellungnahme des Gründers Wolfgang Grenke habe die Gesellschaft heute zu einem Investoren- und Analystencall geladen, um sich zu den Vorwürfen zu äußern.Im frühen Donnerstagshandel sei die Grenke-Aktie zunächst noch weiter nach unten gerauscht und habe mit 23,92 Euro ein Tief seit 2014 erreicht. Dann habe der Titel aufgedreht und sei mit einem Plus von 33,5% bei 35,66 Euro aus dem Handel gegangen. In der Spitze habe die GRENKE-Aktie am Nachmittag um fast 47% zugelegt, nach einem Statement von Unternehmensgründer Wolfgang Grenke zur jüngsten Kritik von Leerverkäufern ihr Plus dann allerdings wieder etwas eingedämmt. Grenke habe das Franchisesystem des Leasingkonzerns verteidigt.Heute Nachmittag wollten sich die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky und Sebastian Hirsch (Mitglied des Vorstands) gemeinsam mit Wolfgang Grenke und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp schriftlich sowie im Rahmen eines Investoren- und Analystencalls zu allen Themenkomplexen äußern: den Vorwürfen des Betrugs, der Bilanzfälschung und der Geldwäsche sowie der Kritik am Geschäftsmodell und der Governance. Von diesem Termin würden Analysten mehr Klarheit erwarten.Die GRENKE-Aktie dürfte sich rund um den Investoren- und Analystencall recht volatil zeigen. Abwarten, raten die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: