Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Mitte September sei GRENKE ins Fadenkreuz des britischen Finanzinvestors und Leerverkäufers Fraser Perring geraten. Der Leasingspezialist habe die Vorwürfe zwar als unbegründet zurückgewiesen. Die GRENKE-Aktie sei dennoch auf Talfahrt gegangen und habe sich bisher noch nicht nachhaltig von dem Kursrutsch erholen können. Ende September sei ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben worden. Nun gebe es einen ersten Zwischenstand.Zur Erinnerung: Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) seien mit der Überprüfung der Vorteilhaftigkeit und Marktüblichkeit der Übernahme von Franchise-Unternehmen befasst worden. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) habe ihre Prüfungshandlungen im Rahmen der Tätigkeit als Abschlussprüfer ebenfalls deutlich ausgeweitet. Vorrangig würden die Existenz des Zahlungsmittelbestandes und des Leasinggeschäftes validiert. Außerdem finde eine Überprüfung ausgewählter Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsbetriebs sowie bestimmter Geschäftsprozesse statt.Auch wenn die vom Aufsichtsrat beauftragten Prüfungshandlungen noch nicht abgeschlossen seien, habe sich GRENKE nun wieder zu Wort gemeldet: Vorstand und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats der Gesellschaft hätten eine Einschätzung auf Basis erster Zwischenergebnisse und der laufenden Statusmitteilungen der beauftragten Prüfer abgegeben.Demnach hätten die seit 2008 übernommen Franchiseunternehmen laut den Wirtschaftsprüfern von Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) zusammengenommen für den Konzern Ergebnisbeiträge im Rahmen der Ergebniserwartungen generiert, die eine Investition rechtfertigt hätten. Die Übernahmen könnten daher als für den Konzern positiv bezeichnet werden, zitiere GRENKE die Prüfer. Diese seien ein Kritikpunkt von Fraser Perring gewesen. Auch gebe es beim Geschäftsmodell und Geschäftsorganisation bis dato keine wesentlichen Auffälligkeiten. Zudem seien durch KPMG die Anfang Oktober bereits in überwiegenden Teilen bestätigten Bankguthaben noch weiter untermauert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: