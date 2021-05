Börsenplätze GRENKE-Aktie:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: Vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet. Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (17.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für GRENKE-Anleger: Der wegen seiner Bilanzierung kritisierte Leasingspezialist habe von der Prüfungsgesellschaft KPMG ein uneingeschränktes Testat für den Konzernabschluss 2020 bekommen. Nach der Mitteilung des badischen Konzerns habe der Kurs der GRENKE-Aktie nachbörslich deutlich zu.GRENKE wolle seinen Aktionären für 2020 eine überraschend deutlich niedrigere Dividende als zuvor zahlen. 26 Cent pro Aktie seien geplant, habe das Unternehmen mitgeteilt. Ein Jahr zuvor seien es 80 Cent pro Aktie gewesen. Analysten hätten hingegen mit 71 Cent gerechnet.Der Konzerngewinn nach Steuern für das vergangene Jahr liege den Angaben zufolge bei 88,4 Mio. Euro - 8,5 Mio. Euro mehr als in den vorläufigen Zahlen anvisiert. Dies begründe der Leasingdienstleister mit einer Korrektur der Risikovorsorge im Vorjahr. Zuvor habe GRENKE schon diese Möglichkeit angedeutet.Sowohl die Corona-Krise als auch die Sonderprüfungen hätten den Gewinn von GRENKE belastet. Weil der Konzern "Basiskriterien" verletzt habe, sei die Aktie aus dem SDAX geflogen. Jetzt sehe der Konzern sich wieder im Angriffsmodus: "Wir haben geliefert. Mit dem uneingeschränkten Testat gewinnen wir Vertrauen zurück", habe Chefin Antje Leminsky gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link