Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

30,82 EUR -1,53% (02.10.2020, 08:44)



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

31,60 EUR (01.10.2020)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (02.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Der wegen Vorwürfen der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist GRENKE habe im dritten Quartal etwas mehr Neugeschäft gemacht als erwartet. Das Leasging-Neugeschäft sei im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 517,6 Millionen Euro gesunken, vermelde das Unternehmen am Freitag. Weitere Details zum laufenden Verfahren und den Prüfungen seien jedoch nicht mitgeteilt worden.Wegen den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie liege das Geschäft im dritten Quartal aber nach wie vor deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. "Mit einem Niveau von 75,4 Prozent des Vorjahresquartals lag das Neugeschäftsvolumen leicht über der vom Vorstand zuletzt kommunizierten Größenordnung von rund 70 Prozent", so die Mitteilung von GRENKE. Zudem habe die Marge gemessen am Deckungsbeitrag im Vergleich zum Vorjahr leicht zugelegt.Zu den Vorwürfen der Investorengruppe Viceroy habe in der Mitteilung nichts gestanden. Der Leerverkäufer habe das Unternehmen angegriffen und werfe ihm unter anderem Bilanzmanipulation und ein undurchsichtiges Geschäftsmodell vor. GRENKE weise die Vorwürfe zurück. Der Börsenwert des Unternehmens sei seit der Attacke um etwas mehr als 40 Prozent oder eine Milliarde Euro auf jetzt nur noch knapp 1,5 Milliarden Euro gesunken.Die Untersuchungen und Prüfungen würden Zeit in Anspruch nehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GRENKE-Aktie: