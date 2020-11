Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

35,22 EUR +5,20% (02.11.2020, 11:39)



DE000A161N30



A161N3



GLJ



GKSGF



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: www.grenke.de. (02.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leasingspezialisten GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Die GRENKE-Aktie steige weiter. Für Anleger nach den heftigen Verlusten der vorigen Wochen eine willkommene Abwechslung. Der heutige Kursanstieg sei auf eine Kaufempfehlung vom Bankhaus Lampe zurückzuführen. Analyst Andreas Schäfer habe die GRENKE-Aktie zwar von "halten" auf "kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 68 auf nur noch 48 Euro gesenkt. Mit dem dritten Quartal habe der Leasingspezialist positiv überrascht. Neue Lockdown-Maßnahmen in der Corona-Krise dürften allerdings die Erholung verzögern, so Schäfer in einer heute veröffentlichten Studie.Die Hochstufung möge dem Titel kurzfristig Auftrieb verleihen. "Der Aktionär" bleibe unbeeindruckt davon bei seiner Einschätzung: Der Kurszettel biete aussichtsreichere Alternativen. Die GRENKE-Aktie sei kein Investment, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:34,72 EUR +3,58% (02.11.2020, 11:24)