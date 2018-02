Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (15.02.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie: Kleiner Knick, doch der Aufwärtstrend ist intakt - AktienanalyseDer Gewinn unseres Dauerfavoriten GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) landete 2017 bei 125 Mio. Euro - ein Plus von 21,1 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit sei die zum Halbjahr angehobene Gewinnprognose von 118 Mio. bis 124 Mio. Euro leicht übertroffen worden. In den Erträgen hätten sich unverändert das hohe, profitable Neugeschäft der jüngeren Vergangenheit sowie das anhaltend niedrige Zinsumfeld sehr positiv niedergeschlagen. Während die Summe aus Zinsen und ähnlichen Erträgen aus dem Finanzierungsgeschäft von 261,0 Mio. Euro um 10,9 Prozent auf 289,4 Mio. Euro gesteigert worden sei, seien die Aufwendungen aus der Verzinsung der Refinanzierung weiter von 43,2 Mio. auf 42,8 Mio. Euro zurückgegangen.Vorstandschef Wolfgang GRENKE habe sich mit der Entwicklung sehr zufrieden gezeigt: "Unser werthaltiges Geschäftsmodell hat sich erneut eindrucksvoll bewährt. Profitabilität und Finanzkraft wurden trotz des kräftigen Wachstums nachhaltig ausgebaut: gestiegene Deckungsbeiträge, gestärktes Eigenkapital und sehr gutes Gewinnwachstum." Aufgrund der hohen Dynamik des Neugeschäfts erwarte der IT-Leasingfinanzierer für 2018 einen Gewinn zwischen 123 Mio. und 131 Mio. Euro, wobei hier eine neue Bilanzierungsregel zur Anwendung komme. Auf Basis der alten Standards entspreche das einem Profit zwischen 145 Mio. und 153 Mio. Euro. Das bedeute ein Plus von mindestens 16 Prozent.An der Börse habe trotz der starken Zahlen keine Kauflaune aufkommen wollen - vermutlich wegen der zuletzt gestiegenen Marktzinsen. Die Experten vom "ZertifikateJournal" gehen jedoch nicht von einem Dauerzustand aus, weshalb Anleger den Kursknick als Chance zum Neueinstieg begreifen sollten. (Ausgabe 06/2018)Börsenplätze GRENKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:92,60 EUR -0,54% (15.02.2018, 16:19)