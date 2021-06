Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software AG:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (03.06.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe gestern eine Zusammenarbeit mit IBM verkündet. Im Zuge der Kooperation werde Einzelhändlern die CLOUD4RETAIL-Suite nun auch auf der Basis von Hybrid-Cloud-Technologien von IBM und Red Hat zugänglich gemacht. Nach der Ende 2020 angekündigten Verfügbarkeit auf Microsoft Azure erhöhe GK damit abermals die Flexibilität seiner Kunden.Durch die Partnerschaft würden GK und IBM eine beschleunigte Durchsetzung der Hybrid-Cloud innerhalb der Einzelhandelsbranche avisieren, damit Kunden ihre Innovationen effektiver vorantreiben und Omnichannel-Erlebnisse verbessern könnten. Hinsichtlich einer praktikablen Umsetzung der Installations- und Konfigurations-prozesse werde GK Software die von Red Hat entwickelte Produktreihe OpenShift in das Leistungsportfolio integrieren, da diese eine Orchestrierung über mehrere Clouds sowie eine einfache Verwaltung ermögliche.Die beiden Unternehmen hätten nach Unternehmensangaben bereits bis 2012 v.a. im Vertriebsbereich eine langjährige Partnerschaft geführt, bevor IBM das Geschäftssegment "Retail Store Solutions" für ca. 850 Mio. US-Dollar an den japanischen Technologiekonzern Toshiba verkauft habe. Damals sei IBM mit einem Marktanteil von 22% führend bei POS-Kassensystemen gewesen, während Toshiba mit 7% auf dem vierten Platz gelegen habe.Nach Ansicht des Analysten dürfte im Rahmen der strategischen Partnerschaft insbesondere der Marktzugang zu langjährigen IBM-Kunden forciert werden. Ermöglicht werde dies durch eine ausgelaufene Vereinbarung zwischen IBM und Toshiba, die IBM bis zuletzt untersagt habe, ehemalige Kunden hinsichtlich POS-Lösungen zu adressieren. Zudem befinde sich GK Software bezogen auf Marktanteilsgewinne gegenüber Toshiba laut der RBR-Studie "Global POS Software" in einer deutlich besseren Wettbewerbssituation.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, ist von der Qualität des operativen Geschäfts weiterhin überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 160,00 Euro. (Analyse vom 03.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GK Software-Aktie: