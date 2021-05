Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

138,00 EUR +1,10% (28.05.2021, 12:57)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software AG:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (28.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht und die Wachstumsdynamik insbesondere ergebnisseitig fortgesetzt.GK Software habe im ersten Quartal ein Umsatzniveau von 30,5 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg von 4,9% yoy entspreche. Auf Ergebnisebene habe GK dank andauernder Skaleneffekte an die Profitabilitätssteigerung der Vorquartale angeknüpft und in Q1/21 ein EBIT in Höhe von 3,2 Mio. Euro (+200,5% yoy; Marge: 10,5%) erreicht. Der guten Entwicklung zugrunde hätten der Gewinn von zwei Neukunden in Deutschland und Mexiko, ein starkes Bestandskundengeschäft sowie die Fortsetzung der Maßnahmen des Effizienzprogramms gelegen. Das erst ab dem zweiten Quartal sichtbare Geschäft der Deutschen Fiskal (reines SaaS-Angebot) sollte in den Folgequartalen zu einer anziehenden Erlösdynamik und wiederum einem überproportionalen Anstieg der Ergebnisgrößen führen.Aufgrund der Corona-Lockerungen sowie des erfolgreichen Jahresstarts gehe der Analyst für 2021 nun von einem Wachstum im bestehenden Geschäft in Höhe von 7,5% yoy aus (zuvor: 3,0%), woraus sich unter Berücksichtigung der Deutschen Fiskal (MONe Umsatz 2021: 7,0Mio. Euro) ein Erlösniveau von 133,4 Mio. Euro ergebe. Vor dem Hintergrundunterproportionaler Kostenzuwächse erachte er daher im laufenden Jahr nun eine EBIT-Marge von 12,5% (zuvor: 10,6%) als gut erreichbar.Zum 21. Mai habe GK den Verkauf der im Segment IT-Services enthaltenen AWEK microdata GmbH mit ihrer Mittelstandslösung "euroSUITE" für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag an die italienische Zucchetti Gruppe verkündet. Die Tochtergesellschaft habe zuletzt 41 Mitarbeiter beschäftigt und bei einem durchschnittlichen Jahresergebnis von 0,7 Mio. Euro im Zeitraum 2018 bis 2020 einen Umsatzanteil von weniger als 5% verzeichnet. Somit würden in dem Geschäftsbereich (Umsatzanteil 2020: 6%) nur noch Hardwarewartungsverträge verbleiben, die sich laut Unternehmen in einer zwei- bis dreijährigen Auslaufphase befinden würden. Da GK Software jüngst mit dem neuentwickelten SaaS-Produkt "retail7" für kleine Händler und Gastronomen ohnehin eine äquivalente Lösung auf den Markt gebracht habe, erachte der Analyst die Veräußerung aufgrund der Konzentration auf die eigenen Plattformangebote als strategisch sinnvoll.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link