Börsenplätze GK Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

164,50 EUR +3,13% (01.11.2021, 10:10)



XETRA-Aktienkurs GK Software-Aktie:

161,00 EUR +2,22% (01.11.2021, 09:44)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker-Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



GK Software (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS) ist ein führender Anbieter von ganzheitlicher Standardsoftware für den Einzelhandel. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als einer der Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.



Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK Software aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. (01.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker-Symbol: GKS).GK Software habe am Donnerstag zwei Aufträge aus den USA im SaaS-Modell verkündet, die insgesamt ca. 10.000 Retail-Installationen umfassen und die bestehende Basis (MONe: 400.000) damit um etwa 2,5% erhöhen würden. Zudem habe der CTO von ALDI Nord in einem Interview die Cloud-Verlagerung der Kassensysteme in Zusammenarbeit mit GK in Aussicht gestellt. Strategische Einordnung: GK durchlaufe gegenwärtig den Wandel hin zu einer CloudCompany. Seit der Coverage-Aufnahme im September 2020 habe das Unternehmen im Zuge dieser Transformation bereits eine Vielzahl richtungsweisender Meilensteine erreicht.Die besondere Relevanz der nun vermeldeten Aufträge im Bereich GK/Retail ergebe sich im Wesentlichen aus zwei Aspekten. Einerseits liege das Auftragsvolumen mit einem "deutlich zweistelligen Millionenbetrag" (MONe: 16 Mio. Euro) spürbar über den Total-Contract-Value der zwei SaaS-Aufträge im ersten Halbjahr mit "rund 1 Mio. Euro". Andererseits signalisiere der Neukundengewinn in den USA auch die internationale Marktdurchdringung des neu ausgerichteten Produktportfolios. Da den SaaS-Verträgen im Segment GK/Retail eine gewöhnliche Laufzeit von 7 bis 10 Jahren zugrunde liege (vs. 3 Jahre bei der Deutschen Fiskal), dürfte aus den beiden Abschlüssen ein jährlicher Umsatz von etwa 2 Mio. Euro resultieren.GK Software werde zudem verstärkt in die IT-Projekte von ALDI eingebunden: Im CIO-Magazin habe der CTO von ALDI Nord zuletzt über anstehende Digitalisierungsvorhaben gesprochen (u.a. elektronische Preisschilder, kassenlose Märkte). Die zunehmende Einbindung strategischer Partner, im Zuge dessen GK Software hinsichtlich der Konzeption eines Cloud-basierten Systems konkret erwähnt worden sei, sollte in den nächsten Quartalen zu einer Auftragsausweitung führen.Fazit: Die neuesten Vertriebserfolge seien ein Indikator für eine aussichtsreiche Marktakzeptanz der SaaS-Lösungen von GK Software.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufempfehlung für die GK Software-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 200 Euro. (Analyse vom 01.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link