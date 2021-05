ISIN GK Software-Aktie:

Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (31.05.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software AG (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).GK Software habe im ersten Quartal die positive Entwicklung des Jahres 2020 fortgesetzt und bei einem moderaten Umsatzwachstum eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Das EBITDA habe sich um 57 Prozent erhöht, das EBIT sei verdreifacht und das Vorsteuerergebnis fast verfünffacht worden. Auch der Cash-flow habe sich sehr positiv entwickelt, mit fast 14 Mio. Euro seien mehr als 45 Prozent der Quartalsumsätze als Cash-Überschuss in der Kasse geblieben. Auch wenn es sich hierbei um eine Momentaufnahme handle, die zudem teilweise auf die übliche Saisonalität zurückzuführen sei (unter anderem wegen des Abrechnungsmodus der Wartungsverträge), zeige sich darin doch auch die Ertrags- und Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells.Mit dem Verkauf der Tochter AWEK microdata und des von ihr verantworteten Geschäfts mit der Mittelstandslösung euroSUITE forciere GK die Konzentration auf das attraktive Kerngeschäft. Darüber hinaus dürfte der Schritt dieses Jahr für einen positiven Ergebnis- und Cashflow-Effekt sorgen, den Jakubowski in seinem Modell berücksichtigt habe. Darüber hinaus habe der Analyst seine Schätzungen weitestgehend unverändert gelassen und sehe auf dieser Grundlage den fairen Wert nun bei 156,00 Euro je Aktie (zuvor: 153,00 Euro).Mit diesem leicht erhöhten Kursziel bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, das bisherige Urteil "buy". (Analyse vom 31.05.2021)