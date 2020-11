Börsenplätze GK Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GK Software-Aktie:

69,00 EUR -2,27% (04.11.2020, 13:14)



Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

69,00 EUR 0,00% (04.11.2020, 13:30)



ISIN GK Software-Aktie:

DE0007571424



WKN GK Software-Aktie:

757142



Ticker Symbol GK Software-Aktie:

GKS



Kurzprofil GK Software SE:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (04.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS).Die SAP SE habe die cloud4retail-Lösungen von GK Software jüngst in ihre Industry Cloud integriert. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern offeriere SAP auf der Innovationsplattform, die im Juni 2020 vorgestellt worden sei, spezifische Cloud-Lösungen zunächst für die Branchen Automotive, Energy Utilities, Consumer Products und Engineering, Construction and Operations. Die Integration des GK-Portfolios komplettiere nun das Angebot für den Handel und unterstreiche die erfolgreiche Cloud-Strategie GKs.Bereits seit mehr als zehn Jahren würden GKs Softwareprodukte als SAP Solution Extensions weltweit an Einzelhändler vertrieben. Nun werde das gesamte Portfolio auch direkt in der SAP Industry Cloud angeboten, wobei einzelne Anwendungen, wie SAP Dynamic Pricing by GK ausschließlich als SaaS-Angebot verfügbar seien. Die sich vertiefende Partnerschaft im Cloud-Bereich dürfte den Anteil von SAP an den Umsatzerlösen GKs, der im Jahr 2018 bei 17% und 2019 bei rund 12% gelegen habe, etwas erhöhen.Insbesondere kleinere Händler, z.B. aus der Fashion-Branche, könnten über die SAP-Cloud noch gezielter angesprochen werden, da GK selbst v.a. große Einzelhändler adressiere. Der Effekt eines steigendes SAP-Umsatzanteils könnte durch ein höheres US-Exposure wiederum (über-)kompensiert werden, da GK in diesem Markt vermehrt auf den Eigenvertrieb setze. Insgesamt stärke dieser Schritt das langfristige Umsatz- und Ergebnispotenzial von GK und leiste einen wichtigen Beitrag hinsichtlich der Schaffung attraktiver Erlöse wiederkehrenden Charakters, welche die Visibilität und Stabilität des Geschäftsmodells nachhaltig erhöhen sollten.Derzeit erziele GK Software rund 5 bis 8% der Umsatzerlöse über die Cloud. Durch die Integration des GK-Portfolios in die SAP Industry Cloud sowie die zuletzt erfolgte Zertifizierung der FiskalCloud dürfte dieser Anteil in den nächsten Jahren sukzessive ansteigen. Zwar lasse sich das mittelfristige Cloud-Wachstum noch nicht quantifizieren, jedoch sollte es in den nächsten Quartalen stärker an Dynamik gewinnen. Am Dienstag habe GK erstmals Vertragsabschlüsse im reinen Software-as-a-Service-Modell vermeldet. Dabei hätten zwei Großkunden langfristige Verträge (MONe: über fünf Jahre) unterzeichnet. Neben einem europaweit tätigen Baumarkt als Neukunde habe sich ein langjähriger Bestandskunde aus dem Facheinzelhandel für den Wechsel von einer On-Premise-Lösung auf OmniPOS aus der Cloud entschieden.Der Rollout des bedeutenden Neugeschäfts umfasse mehr als 2.000 Installationen .GK Software werde die Kundenplattformen dabei in der Microsoft Azure Cloud hosten und ihren Betrieb verantworten. Kundenseitig beauftragte Remote Installationen, Anpassungen sowie Weiterentwicklungen der cloud4retail-Lösungen könnten daher eigenständig durchgeführt werden. Die Abbildung unternehmensspezifischer Besonderheiten lasse sich laut Unternehmen in der Cloud somit genauso einfach umsetzen wie in einem On-Premise gehosteten System.Der Analyst habe steigende Cloud-Umsätze bereits in seinen Prognosen berücksichtigt und lasse diese zunächst unverändert, da sich ein zusätzlicher Umsatz- und Ergebnisbeitrag aus der engeren Kooperation mit SAP sowie den abgeschlossenen Verträgen derzeit nicht genauer bestimmen lasse. Negative Rückschlüsse aus der Cloud-Offensive SAPs und der damit einhergehenden Korrektur der Mittelfristziele würden sich allerdings nicht ziehen lassen.Die Integration des GK-Produktportfolios in die SAP Industry Cloud und die neuesten Vertriebserfolge würden die positive Sicht auf den Investment Case untermauern.Die Equity Story ist für Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, unverändert attraktiv, sodass er sein Rating "kaufen" und das Kursziel von 93,00 Euro für die GK Software-Aktie bestätigt. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link