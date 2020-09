Xetra-Aktienkurs GK Software-Aktie:

Kurzprofil GK Software SE:



Seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren hat sich die GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) rasant entwickelt. Wichtige Voraussetzungen auf dem Weg zum führenden europäischen Anbieter von ganzheitlichen Filiallösungen waren dabei die hohe Kontinuität im Management sowie motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter.



Mit mehr als 319.000 Installationen in über 60 Ländern ist GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt für Store-Solutions. Ihrer Markterfolg beruht auf der Qualität des Lösungsportfolios sowie auf einer schlagkräftigen Unternehmensorganisation, mit der man auch internationale Großprojekte erfolgreich umsetzt.



1990 gegründet, hat das Unternehmen bereits ab 1997 konsequent auf Java als Plattform für alle seine Lösungen gesetzt. Seine Lösungssuite GK/Retail ist jetzt seit über zehn Jahren produktiv und in dieser Zeit auf der Basis neuester Technologien und offener Standards kontinuierlich weiterentwickelt worden. Im Jahr 2000 war GK/Retail die erste Filiallösung, die für SAP zertifiziert wurde.



Der Erfolg hat sich auch wirtschaftlich ausgezahlt. So konnte GK Software den Umsatz seit dem Börsengang verneunfachen und die Mitarbeiterzahl auf über 1.122 steigern.



Ob mobile Lösungen, zentrale Architekturen oder die unternehmensweite Steuerung von tausenden Filialen in unterschiedlichen Ländern, GK/Retail setzt seit Jahren die Trends bei modernen Applikationen für Filialunternehmen. Dies ist auch eine der Ursachen dafür, dass SAP die Lösungen weltweit vertreibt. (03.09.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - GK Software-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastian Weidhüner von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der GK Software SE (ISIN: DE0007571424, WKN: 757142, Ticker Symbol: GKS) mit einer Kaufempfehlung auf.Die GK Software SE (GK) sei ein führender Softwareanbieter für den Einzelhandel. Das Leistungsspektrum des Unternehmens erstrecke sich dabei über sämtliche filialbezogenen Geschäftsprozesse und schließe neben der Kassenfunktion z.B. auch Dynamic Pricing-und Mobile Payment-Lösungen ein. Über sein Produktexposure sei das Unternehmen nach Erachten des Analysten direkter Profiteur der zunehmenden Bedeutung von Omni-Channel-Konzepten sowie der Technologietrends im Sektor. Die Bedeutung des IT-Budgets habe im Einzelhandel in den letzten Jahren bereits stark zugenommen und seitens der Händlerwird weiter ein überproportionaler Anstieg der IT-Ausgaben erwartet.In den letzten Jahren habe GK Software das Kerngeschäft zunehmend internationalisiert, wodurch inzwischen rund die Hälfte der Umsätze mit ausländischen Kunden erzielt werde. Dabei hätten die USA als größter Einzelhandelsmarkt der Welt mit einem Umsatzbeitrag von rund 18 Mio. Euro (16%) eine bedeutende Rolle eingenommen. Mit einer POS-Lösung für Einzelhandelstankstellen in den USA sei es GK zudem kürzlich gelungen, die Bereiche Petrol und Hospitality zu erschließen. In Verbindung mit der weiteren Vertiefung der SAP-Partnerschaft, die sich bereits in über 70 gemeinsamen Projekten bewährt habe, sichere dies für GK nach Erachten des Analysten auch zukünftig ein enormes Absatzpotenzial. Aufgrund des in Zusammenarbeit mit SAP offerierten hochqualitativen Komplettangebots gehe der Analyst auch zukünftig von einem attraktiven Umsatzwachstum aus (CAGR 2019-2026e 7,8%).Die in den letzten Jahren durchgeführten Akquisitionen sowie die Weiterentwicklung des Produktportfolios seien jedoch mit hohen Integrations- und Ramp-Up-Kosten einhergegangen. Diese seien nun weitgehend getätigt und der zu erwartende Operating Leverage dürfte gemäß der Planung des Unternehmens zu einer erheblichen Margenausweitung führen (EBIT-Margen-Guidance 2020/2021: 15% vs. 2019: 3,0%). In den jüngsten Halbjahreszahlen 2020 habe sich dieser Ergebnistrend bereits angedeutet (EBIT 2,0 Mio. Euro vs. H1 2019: -5,0 Mio. Euro), wenngleich sich der Analyst für das FY EBIT (MONe 2020: 7,4 Mio. Euro) zunächst unterhalb der Guidance und des Konsens (2020e 8,9 Mio. Euro) positioniere. Für den weiteren Jahresverlauf seien insbesondere angesichts der Corona-Pandemie die Entwicklung des Neukundengeschäfts und das Investitionsverhalten der Einzelhändler von entscheidender Bedeutung. Dennoch dürfte GK Software sowohl in der Neukundengewinnung als auch mit dem 2019 aufgelegten Effizienzprogramm kurz-und mittelfristig weitere Erfolge erzielen und bis 2023 ein Umsatzniveau von 165,9 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 9,2% erreichen, was sich heute in vergleichsweise hohen Multiples ausdrücke (EV/EBIT 2021e 19,8x).GK Software treibe den strukturellen Wandel im Einzelhandel voran und sei gut in das Krisenjahr 2020 gestartet. Auch in den Folgejahren seien nach Erachten des Analysten attraktive Wachstumsraten und steigende Margenniveaus zu erwarten.