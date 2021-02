Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. (18.02.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters für die Finanzbranche GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) charttechnisch unter die Lupe.Sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis verfüge die GFT Technologies-Aktie derzeit über eine sehr hohe Relative Stärke nach Levy. Anleger würden also nicht nur einen grundsätzlichen Aufwärtstrend, sondern auch einen echten Momentumtitel vorfinden. Das sei deswegen besonders bemerkenswert, weil im eigentlichen Chartverlauf eine untere Umkehr komplettiert worden sei. So könne die gesamte Kursentwicklung seit Herbst 2017 als inverse S-K-S-Formation interpretiert werden. In diesem Kontext habe die laufende Woche den endgültigen Befreiungsschlag in Form eines Spurts über die Nackenlinie der Bodenbildung (akt. bei 13,82 EUR gebracht. Das rechnerische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Formation - lasse sich auf rund 8 EUR taxieren, was zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von rund 21 EUR führe. Diese Zielmarke harmoniere gut mit den verschiedenen Hochpunkten der Jahre 2016 und 2017. Zusätzlich zur eingangs erwähnten Relativen Stärke möchten die Analysten auf der Indikatorenseite den Aroon hervorheben. Schließlich sei der Trendfolger jüngst dem Beispiel des MACD gefolgt und habe ebenfalls ein neues Einstiegssignal generiert. Als Stop-Loss auf der Unterseite sei die Nackenlinie der o. g. S-K-S-Formation prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link