Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.



Über die Innovationsplattform CODE_n bietet die GFT Group Start-ups, Technologiepionieren und etablierten Unternehmen den Zugang zu einem globalen Netzwerk, um disruptive Trends im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren.



Die GFT Technologies AG mit Hauptsitz in Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2014 mit 3.300 Mitarbeitern in elf Ländern einen Gesamtumsatz von 365 Mio. Euro. Die GFT Aktie ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet. (07.03.2017/ac/a/t)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Institutional Trust Company, National Association eröffnet Shortposition in GFT Technologies AG-Aktien:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association starten eine Short-Attacke auf die Aktien des Technologie-Unternehmens GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT).Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben am 03.03.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,51% der GFT Technologies AG-Aktien aufgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der GFT Technologies AG:1,38% BlackRock Investment Management (UK) Limited (03.03.2017)0,51% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (03.03.2017)0,49% WorldQuant, LLC (03.02.2016)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie: