Tradegate-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:

17,809 EUR -0,06% (06.03.2017, 13:11)



ISIN GFT Technologies-Aktie:

DE0005800601



WKN GFT Technologies-Aktie:

580060



Ticker-Symbol GFT Technologies-Aktie:

GFT



Kurzprofil GFT Technologies AG:



Die GFT Group (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT) ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungskompetenz unterstützt. Dazu zählen insbesondere Lösungen für die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.



Über die Innovationsplattform CODE_n bietet die GFT Group Start-ups, Technologiepionieren und etablierten Unternehmen den Zugang zu einem globalen Netzwerk, um disruptive Trends im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren.



Die GFT Technologies AG mit Hauptsitz in Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2014 mit 3.300 Mitarbeitern in elf Ländern einen Gesamtumsatz von 365 Mio. Euro. Die GFT Aktie ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet. (06.03.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GFT Technologies-Aktie: Es gibt durchaus noch Potenzial! AktienanalyseMichael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht in einer aktuellen Aktienanalyse noch Potenzial für die Aktie des Technologie-Unternehmens GFT Technologies AG (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, Ticker-Symbol: GFT).Die GFT Technologies-Aktie sei zuletzt eingebrochen. Die Zahlen der GFT Technologies AG für 2016 seien zwar gut ausgefallen. Enttäuscht habe jedoch der Ausblick auf 2017. Aus Sicht des Börsenexperten habe die GFT Technologies AG recht tiefgestapelt. Das EBITDA sehe man bei 48,5 Mio. Euro, wobei Analysten Werte jenseits der Marke von 50 Mio. Euro erwartet hätten. Schröder verweise jedoch darauf, dass die GFT Technologies AG wachse. Man prognostiziere ein Umsatzwachstum von 6% für 2017. 2016 seien das zwar 12% gewesen, aber die GFT Technologies AG prognostiziere üblicherweise sehr konservativ. Belastungsfaktor seien immer noch die Ungewissheiten aus dem Brexit, denn die GFT Technologies AG generiere über 30% der Umsätze in Großbritannien.Kurzfristig rechne der Aktienprofi nicht damit, dass die GFT Technologies-Aktie nach oben rausziehe. Sie dürfte sich im Bereich zwischen 16 und 18 Euro einpendeln. Das Vertrauen sollte jedoch inzwischen zurückkehren und es werde dann nur eine Frage von Wochen oder Monaten sein, bis die GFT Technologies-Aktie wieder nach oben drehe. Analysten-Kursziele lägen immer noch zwischen 20 und 24 Euro. Es gebe bei der GFT Technologies-Aktie also durchaus noch Potenzial.Anleger sollten die GFT Technologies-Aktie auf der Watchlist behalten, so Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)Börsenplätze GFT Technologies-Aktie:XETRA-Aktienkurs GFT Technologies-Aktie:17,795 EUR +0,54% (06.03.2017, 12:55)