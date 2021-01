Börsenplätze GESCO-Aktie:



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (11.01.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Auf die seit längerem unbefriedigende Geschäftsentwicklung im Segment Mobilitäts-Technologie habe das Management Ende Dezember mit dem größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte reagiert. Insgesamt seien sechs Tochterunternehmen an einen Fonds der in der Schweiz ansässigen Evoco AG veräußert worden. Die Transaktion umfasse alle vier Gesellschaften des Problemsegments - Dömer, Modell Technik, Paul Beier und Werkzeugbau Laichingen - und außerdem die Beteiligungen Frank Walz- und Schmiedetechnik sowie C.F.K. CNC-Fertigungstechnik Kriftel. Der Transaktionsabschluss und die Entkonsolidierung sei in fünf von sechs Fällen kurz nach der Meldung vom 21. Dezember erfolgt. Lediglich der Verkauf von Paul Beier stehe noch unter dem Vorbehalt einer Genehmigung nach der Außenwirtschaftsverordnung. Diesbezüglich rechne das Management aber mit keinen Schwierigkeiten.Aufgrund der seit längerem schwachen Entwicklung im Bereich Mobilitäts-Technologie habe GESCO Ende Dezember alle vier Segment-Gesellschaften verkauft. Aus der gesamten Transaktion, die zusätzlich auch noch die Veräußerung von zwei weiteren Portfoliounternehmen umgefasst habe, werde der Holding letztlich ein Kaufpreis von 27 Mio. Euro zufließen, außerdem übernehme der Käufer Nettofinanzschulden und weitere Verpflichtungen in Höhe von 28 Mio. Euro.Dank der ausgehandelten Konditionen werte Steffen den Deal als Stärkung der Gruppe und erwarte sowohl unmittelbar positive Effekte im laufenden Jahr - unter anderem in Form einer erhöhten Profitabilität - als auch eine Verbesserung der mittelfristigen Wachstums- und Margenperspektiven.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link