22,20 EUR +1,37% (06.05.2021, 16:48)



22,20 EUR +1,37% (06.05.2021, 16:02)



DE000A1K0201



A1K020



GSC1



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (06.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Felix Gode, Analyst der GBC AG:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.Wenngleich die GESCO AG auf den ersten Blick für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 ein tiefrotes Ergebnis habe ausweisen müssen, zeige sich bei näherer Betrachtung, dass die fortgeführten Geschäftsbereiche mit einer EBIT-Marge von 4,2 Prozent und einem Nachsteuergewinn von 5,8 Mio. Euro auch in der Corona-Krise profitabel hätten wirtschaften können. Und angesichts der vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2021 mit deutlichen Zuwächsen bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis sowie einer Book-to-bill-Ratio von 1,20 halte Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, die durchaus optimistisch erscheinende Unternehmensprognose bei Ausbleiben konjunktureller und Corona-Störfeuer ohne weiteres für erreichbar.Hier spiegele sich nach Erachten von Jens Nielsen von GSC Research bereits der Erfolg des im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL vollzogenen Portfolioumbaus, durch den der auf den Automotive-Sektor entfallende Umsatzanteil auf maximal 15 Prozent ausbalanciert worden sei, deutlich wider. Und auch die implementierten Excellence-Programme hätten bereits bei einigen Töchtern zu spürbaren Profitabilitätssteigerungen geführt. Zudem würden sich die Bilanzverhältnisse zum Jahresultimo mit einer Konzerneigenkapitalquote von über 58 Prozent, einer Barliquidität von mehr als 49 Mio. Euro und einer signifikant auf nur noch gut 33 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung sehr solide darstellen.Daher sei Jens Nielsen von GSC Research überzeugt, dass GESCO getragen von der trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie fortschreitenden konjunkturellen Belebung sowie der weiteren Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL nunmehr gestärkt auf den Pfad des profitablen Wachstums zurückkehren werde. Dabei liege der Fokus neben der Weiterentwicklung der Gruppe durch die Umsetzung der Excellence-Programme auch auf der Optimierung der Portfolioarchitektur durch Zukäufe von Hidden Champions oder Unternehmen, die es werden möchten. Hierfür seien die Kassen gut gefüllt und über das bestehende Netzwerk sowie Direktansprachen werde ein kontinuierlicher Dealflow in dem mittlerweile wieder aufgehellten M&A-Umfeld generiert.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine Kaufempfehlung für den Anteilschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten GESCO. Das Kursziel werde von 27,00 auf 31,50 Euro erhöht. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link