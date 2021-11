Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

24,70 EUR +2,49% (29.11.2021, 11:40)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

24,60 EUR +1,65% (29.11.2021, 11:08)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (29.11.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.Bei GESCO brumme das Geschäft, das Management habe kürzlich zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose angehoben. Auf Basis der Mitte der neuen Zielspanne betrage das KGV für dieses Jahr lediglich 11. Trotzdem komme die Aktie seit März per saldo nicht mehr richtig vom Fleck. Die Experten würden das auf die Sorge der Anleger zurückführen, dass bei dem Unternehmen - wie mehrfach in den letzten zehn Jahren - auf den Aufschwung recht schnell der nächste Rückschlag folge. Die Experten würden das aus mehreren Gründen derzeit aber für übertrieben halten.Der Pandemieausbruch habe GESCO im letzten Jahr deutliche Einbußen beschert, aber die Erholung in diesem Jahr falle dafür auch sehr dynamisch aus und erstrecke sich auf alle Gesellschaften der Gruppe. Nach neun Monaten habe die Mittelstandsholding den Umsatz um 19% auf 351 Mio. Euro gesteigert, der Nettogewinn sei von -12,2 auf 15,1 Mio. Euro gedreht. Ein noch höheres Wachstumstempo, das wegen des starken Auftragseingangs (+43,3% auf 421 Mio. Euro) möglich gewesen wäre, sei durch die aktuellen Engpässe im Materialbereich verhindert worden. Trotzdem habe das Management die Gewinnprognose erneut angehoben - aus einer ursprünglichen Zielspanne von 16,5 bis 18,5 Mio. Euro seien inzwischen 22 bis 24 Mio. Euro geworden.Auch wenn GESCO recht konjunktursensibel sei, seien die Experten zuversichtlich, dass sich das Unternehmen inzwischen - und anders als im letzten Jahrzehnt - in einem nachhaltigen Aufwärtstrend bewege. Denn das in den letzten Jahren neu installierte Management habe einerseits die Portfolioarchitektur mit dem Verkauf von einem Drittel der Unternehmen im Dezember 2020 und Februar 2021 deutlich gestärkt und entwickle den Bestand nun mit systematischen Programmen zur Steigerung der Effizienz und der Marktanteile weiter. Das zeige sich schon jetzt in deutlichen Margenzuwächsen. Zugleich dürfte GESCO nach einer längeren Vorbereitungszeit vor einer Akquisitionsoffensive stehen, eine stark gesunkene Verschuldung biete dafür eine sehr gute Basis.Das Unternehmen ist für die Experten von "Der Anlegerbrief" damit derzeit der absolute Value-Top-Pick. Das Kursziel für die GESCO-Aktie laute 40,00 Euro. (Ausgabe 46 vom 27.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link