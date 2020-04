Börsenplätze GESCO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

14,00 EUR +4,87% (09.04.2020, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

14,20 EUR +6,37% (09.04.2020, 11:03)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (09.04.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Laut VDMA seien der Auftragseingang im deutschen Maschinenbau in 2019 um 9 Prozent und die reale Produktion um 2,8 Prozent gesunken. Auch bei der GESCO AG habe sich die zunehmende konjunkturelle Eintrübung im Laufe des vergangenen neunmonatigen Rumpfgeschäftsjahres 2019 in wachsendem Maße bemerkbar gemacht. Gleichwohl habe die im November angepasste Guidance letztlich umsatzseitig sogar übertroffen und ergebnisseitig leicht oberhalb der Mitte des Prognosekorridors erfüllt werden können.Das laufende Jahr werde jedoch signifikant durch die Corona-Krise belastet werden. Bereits Mitte März habe der VDMA in Deutschland einen realen Produktionsrückgang von 5 Prozent erwartet und seitdem habe sich die Nachrichtenlage noch drastisch verschlechtert. Angesichts der aktuell von hohen Unwägbarkeiten geprägten gesamtwirtschaftlichen Situation würden die Analysten es dabei als positives Signal werten, dass der GESCO-Vorstand den Dividendenvorschlag zwar zur Schonung der Liquidität am unteren Ende der neu definierten Bandbreite positionieren, aber nicht wie viele andere Unternehmen komplett aussetzen wolle.Aufgrund der derzeit nicht abschätzbaren weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen hätten die Analysten die Überarbeitung ihrer Prognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr bis zur Vorlage belastbarer Aussagen zum Unternehmensausblick zurückgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link