22,00 EUR +1,85% (07.06.2021, 14:09)



21,70 EUR +0,93% (07.06.2021, 16:58)



ISIN: DE000A1K0201



A1K020



GSC1



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (07.06.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von der GBC AG:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin zu kaufen.In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 habe die GESCO AG deutlich von dem aufgekommenen konjunkturellen Rückenwind in Form einer spürbar belebten Nachfrage profitieren können. Neben den zweistelligen Zuwachsraten bei Auftragseingang und Umsatz sowie dem auf weiteres Wachstum hindeutenden Book-to-bill-Ratio von 1,21 erachte Nielsen dabei als besonders erfreulich, dass auch die Profitabilität bereits wieder signifikant habe gesteigert werden können. Hier hätten sich neben der höheren Auslastung auch die zuletzt umgesetzten strategischen Maßnahmen merklich positiv ausgewirkt.Bei allen Corona-bedingten Unwägbarkeiten könnte das erste Quartal aus Vorstandssicht einen Wendepunkt in der ökonomischen Entwicklung markiert haben. Abzuwarten bleibe allerdings momentan noch, ob die gestiegene Nachfrage hauptsächlich aus Nachholeffekten resultiert habe oder sich als nachhaltig erweise. Wenngleich GESCO nach dem vollzogenen Portfolioumbau nun deutlich weniger von der Entwicklung der Investitionsgüter- und vor allem der Automobilindustrie abhängig sei, gehe der Analyst davon aus, dass die Gruppenunternehmen gleichwohl an einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung nennenswert partizipieren würden.Das aktuelle Geschäftsjahr habe der Vorstand unter die Überschrift "In Transition" gestellt. Damit verbunden sei zum einen die weitere erfolgreiche Umsetzung der Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL. Zum anderen werde auch die in der Konzernstrategie definierte Zielportfolio-Architektur unverändert intensiv verfolgt.Wenngleich der Analyst sein Kursziel trotz leicht erhöhter Ergebnisschätzungen infolge der Änderung einiger Bewertungsparameter etwas von 31,50 Euro auf 30,50 Euro zurücknehme, biete der Anteilsschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten auf dieser Basis immer noch ein aktuelles Upside-Potenzial von gut 41 Prozent. Zudem belaufe sich die Dividendenrendite für 2021 bei Ansatz der Analystenprognosen derzeit auf attraktive 2,8 Prozent.Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die GESCO-Aktie unverändert mit "kaufen" ein. (Analyse vom 07.06.2021)