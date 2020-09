Börsenplätze GESCO-Aktie:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (01.09.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).GESCO habe im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres starke Einbußen hinnehmen müssen. Während sich der Umsatz um 27,6 Prozent auf 108,1 Mio. Euro reduziert habe, sei das EBITDA um 70 Prozent auf 4,5 Mio. Euro eingebrochen. Eine Zusatzbelastung hätten nicht-liquiditätswirksame Sonderabschreibungen im Bereich Mobilitäts-Technologie in Höhe von 13,5 Mio. Euro dargestellt, die maßgeblich für einen hohen Quartalsverlust von -17,8 Mio. Euro verantwortlich gewesen seien.Auch der Erholungsprozess, der im zweiten Halbjahr eigentlich Schwung aufnehmen sollte, lasse bislang keine starke Dynamik erkennen. Die Investitionsgüternachfrage, insbesondere aus der Automobilindustrie, bewege sich weiter auf einem niedrigen Niveau. In anderen Bereichen seien Effizienzverluste und schleppende Abläufe als Folge der Corona-Restriktionen zu beobachten.Das Management habe infolgedessen die Prognose für das Geschäftsjahr deutlich abgesenkt. Nachdem zuvor noch ein Umsatz von 540 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 8 Mio. Euro als möglich erachtet worden seien, sollten die Erlöse im Gesamtjahr jetzt über 450 Mio. Euro liegen und ein zumindest ausgeglichenes Nettoergebnis vor Sonderabschreibungen ermöglichen.Daraus leitet Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, ein unverändertes Kursziel von 22,00 Euro ab, das weit über dem aktuellen Kurs liegt. Seine Einstufung für die GESCO-Aktie bleibe aber vorerst nach wie vor "hold", bis es einen deutlichen Beleg für eine wieder steigende Dynamik gebe. (Analyse vom 01.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link