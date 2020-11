Börsenplätze GESCO-Aktie:



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (23.11.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) unter die Lupe.Im August (Anlegerbrief 31/2020) hätten die Experten bereits darauf hingewiesen, dass die Aktie von GESCO perspektivisch interessant sei, dass aber dem Timing wegen der aktuell noch mauen Geschäftslage eine besondere Bedeutung zukomme. Und in der Tat sei die Aktie danach noch mal tief gefallen. Jetzt versuche sie aber die Wende, und diese könnte nachhaltig ausfallen.Mehrere Tochterunternehmen der Mittelstandsholding hätten Kunden aus der Automobilindustrie, und das mache sich im laufenden Jahr stark negativ bemerkbar. Bedingt durch Werksschließungen und eine generelle Investitionszurückhaltung hätten auch die GESCO-Beteiligungen zum Teil kräftige Einbußen hinnehmen müssen. Im ersten Halbjahr habe die Gruppe daher einen Umsatzrückgang um 19,5% auf 237,6 Mio. Euro hinnehmen müssen, das EBITDA sei dabei sogar um 55,1% auf 12,9 Mio. Euro abgesackt. Und eine Sonderabschreibung auf Töchter im Segment Mobilitäts-Technologie in Höhe von 13,5 Mio. Euro habe zu einem Nettoverlust von 17,4 Mio. Euro geführt, nach einem Überschuss von 8,6 Mio. Euro im Vorjahr.Im dritten Quartal habe es dann schon wieder deutlich besser ausgesehen, der Umsatz sei zum Vorjahr nur noch um 12,5% auf 125,5 Mio. Euro zurückgegangen, das EBIT habe dabei sogar um 4,1% auf 8,0 Mio. Euro zugelegt. Und besonders bemerkenswert: Nach neun Monaten habe GESCO einen satten Free-Cashflow von 30,9 Mio. Euro generiert und die Liquidität auf komfortable 48,4 Mio. Euro ausgeweitet. Dieses Polster solle nun für weitere Zukäufe genutzt werden. Dank einer Eigenkapitalquote von 48,2% könne zusätzlich auch noch Fremdkapital eingesetzt werden. Neben dem externen Wachstum verfolge das Management im Rahmen der "Next-Level"-Strategie aber auch zahlreiche Optimierungs- und Verbesserungsmaßnahmen, damit sich die Töchter künftig operativ deutlich besser als der Markt entwickeln würden.Da die GESCO-Aktie zudem ein Doppeltief ausgebildet hat, sehen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" den Zeitpunkt für einen Einstieg nun gekommen und erwägen den Aufbau einer Position im Musterdepot. (Ausgabe 46 vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link