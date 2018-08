Börsenplätze GESCO-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,30 EUR +0,97% (16.08.2018, 12:32)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,30 EUR +0,97% (16.08.2018, 13:02)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (16.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Die GESCO AG sei mit Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatz sowie einem deutlich überproportionalen Ergebniswachstum dynamisch in das laufende Geschäftsjahr 2018/19 gestartet. Auch die vorläufigen Eckdaten zum zweiten Quartal, aus denen sich ein Book-to-Bill-Ratio von 1,16 ergebe, würden auf eine Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung schließen lassen.Die sich derzeit weiter verschärfenden Handelskonflikte hätten sich bislang vor allem im Inland nicht konjunkturell bemerkbar gemacht, sodass von dieser Seite aktuell (noch) keine Störungen zu erwarten seien. Und mit Beendigung des Kartellverfahrens bei Dörrenberg Edelstahl habe der Konzern nun auch die letzte "Baustelle" endgültig und ohne weitere Ergebnisbelastungen schließen können. Daher sollte jetzt im laufenden Geschäftsjahr getragen von der organischen Entwicklung sowie den Effekten aus den implementierten Optimierungsmaßnahmen die inzwischen wieder erreichte nachhaltige Profitabilität der GESCO AG in vollem Umfang sichtbar werden.Bei Ansatz der geringfügig erhöhten Analystenschätzungen liege das aktuelle KGV der GESCO-Aktie für 2018/19 lediglich bei 12,5 und die Dividendenrendite bei attraktiven 3,2 Prozent. Dabei sei der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 48,3 Prozent zum 30. Juni unverändert sehr solide aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link