Börsenplätze GESCO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

23,70 EUR +1,28% (31.03.2021, 12:22)



XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

23,80 EUR +1,71% (31.03.2021, 12:00)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (31.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) weiterhin mit "kaufen" ein.Gemäß den jüngst gemeldeten vorläufigen Zahlen habe die GESCO AG ihre Ziele für die fortzuführenden Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 auf der Umsatzseite erreichen und beim Ergebnis sogar merklich übertreffen können. Das vor allem infolge Corona-bedingter Impairments deutlich negative Ergebnis der veräußerten Beteiligungen werde allerdings zum ersten Verlustausweis seit 17 Geschäftsjahren führen.Mit dem in den letzten Monaten vollzogenen größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte habe jedoch ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL erreicht werden können. Denn mit der Abgabe nennenswerter Anteile des auf den problematischen Automotive-Sektor entfallenden Geschäfts stelle sich das Beteiligungsportfolio nunmehr deutlich ausbalancierter und damit weniger konjunktur- und krisenanfällig dar. Zudem würden die veräußerten Aktivitäten in nennenswertem Umfang margenschwaches Geschäft umfassen, was sich positiv auf die Profitabilität auswirken sollte.Darüber hinaus hätten die Transaktionen reichlich Liquidität in die Kasse gespült, so dass sich die Nettoverschuldung massiv reduziert habe. Damit kann sich GESCO nun im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL auf die Weiterentwicklung und den Ausbau des Bestandsportfolios durch attraktive Mittelständler, die Hidden Champions sind oder es werden wollen, konzentrieren, so Jens Nielsen, Analyst von GSC Research. Dabei habe unabhängig von den strategisch bedingten jüngsten Veräußerungen die grundsätzliche langfristige Buy, Hold & Develop-Strategie ausdrücklich weiterhin Bestand.Daher setzt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel von 22 Euro auf 27 Euro herauf und bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die GESCO-Aktie. (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link