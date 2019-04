Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil GERRY WEBER In­ter­na­tio­nal AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (09.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während bei Steinhoff mal wieder Geduld angesagt sei - das Unternehmen habe die Bilanzvorlage für 2017 und 2018 erneut verschoben - gehe bei GERRY WEBER die Post ab. Nach einer Kursexplosion von 37 Prozent gehe es am Dienstag munter weiter: Die GERRY WEBER-Aktie klettere um 12 Prozent. Wie gehe es weiter?Der Schrumpfkurs von GERRY WEBER komme an der Börse exzellent an. Der schwer angeschlagene Modehersteller schließe in Deutschland 120 Geschäfte und baut 454 Stellen ab. Eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern sei bereits unterzeichnet worden, so das Unternehmen. Die Maßnahmen würden "umgehend umgesetzt", habe es geheißen. Die Neupositionierung werde Ende 2021 abgeschlossen sein."Der Aktionär" habe bereits vor Wochen die Strategie von CEO Johannes Ehling gelobt. Ehling, seit anderthalb Jahren im GERRY WEBER-Vorstand, wolle die Zielgruppe erweitern. GERRY WEBER solle künftig die Frau ab 50 ansprechen und nicht mehr primär die Frau ab 60, so Ehling in einem "Handelsblatt"-Interview. Dafür wolle der Manager die Kollektionen komplett auffrischen: Mehr fließende Formen und italienische Lässigkeit, keine "genagelten" Blazer mehr. "Wir haben heute die Probleme, weil in unseren Läden immer noch klassische Kombinationsmode wie vor 15 Jahren hängt", gebe Ehling zu. Das sollte sich schnell ändern.Bei der neuen Strategie setze Ehling auch verstärkt auf Online als Vertriebskanal. Gut so, denn die Generation 50+ sei gewiss internetaffiner als die über 60-Jährigen. Dadurch würden die Kosten stark sinken, während die Margen hochgefahren würden. Außerdem könne GERRY WEBER via App zielgerichtet und individuell seine Produkte bewerben und verkaufen. Bei adidas zum Beispiel klappe das schon länger ausgezeichnet - der Sportartikelhersteller wachse online deutlich zweistellig.Während die Spekulanten bei GERRY WEBER derzeit also allen Grund zur Freude hätten, sei beim Penny-Stock Steinhoff Dürre angesagt. Die Aktie gebe am Dienstagmorgen weiter nach, verliere in Frankfurt 1,5 Prozent auf 0,108 Euro. Das Unternehmen habe am Freitag bekannt gegeben, dass die Bilanzen für 2017 und 2018 erneut verschoben werden müssten. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2017 solle nun am 7. Mai veröffentlicht werden, der Bericht für 2018 am 18. Juni."Wir bedauern diese weitere Verzögerung aufrichtig", so Steinhoff-Finanzvorstand, Philip Dieperink. Zwar hätte das Unternehmen erhebliche Fortschritte erzielt. "Doch der Umfang und die Komplexität der Buchhaltungs- und Prüfungsarbeiten haben die Arbeitsbelastung erheblich erhöht."Steinhoff sei nach wie vor eine Black Box und die Aktie nicht kaufenswert. GERRY WEBER mache Fortschritte, die Chancen auf eine Rettung stünden nicht schlecht. Mutige Anleger können mit einer kleinen Position auf ein Überleben spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der GERRY WEBER-Aktie. (Analyse vom 09.04.2019)