Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

2,55 EUR +2,00% (11.12.2018, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

2,57 EUR +1,58% (11.12.2018, 14:39)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (11.12.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).GERRY WEBER habe nach vorläufigen Zahlen in Q4 2017/18 (31.10.) einen Umsatzrückgang von 15% auf rund 220 (Vj.: 260,1; Analystenerwartung: 211,6) Mio. Euro verzeichnet. Das berichtete EBIT habe sich auf -138,3 (Vj.: +10,1; Analystenerwartung: -19,7) Mio. Euro verschlechtert. Das bereinigte EBIT sei ebenfalls deutlich auf -13,9 (Vj.: +13,2; Analystenerwartung: -6,1) Mio. Euro gesunken. Im Geschäftsjahr 2017/18 habe GERRY WEBER mit einem Umsatzrückgang von rund 10% auf 795 (Vj.: 880,9) Mio. Euro die im November gesenkte Zielsetzung (790 Mio. Euro) leicht übertreffen können. Das berichtete EBIT sei auf -148,1 (Vj.: +10,3) Mio. Euro und das bereinigte EBIT auf -15,5 (Vj.: +19,9) Mio. Euro zurückgegangen.Darüber hinaus habe sich GERRY WEBER nach Gesprächen mit Kapitalgebern zuversichtlich gezeigt, bis Ende Januar 2019 ein Finanzierungskonzept abschließen zu können. Trotz dieser positiven Aussage stehe Lusebrink der GERRY WEBER-Aktie weiterhin skeptisch gegenüber. So würden seines Erachtens die Risikofaktoren weiterhin sehr hoch bleiben (Finanzierung nur bis Ende Januar 2019 gesichert; sich verschlechterndes Marktumfeld; nach Meinung des Analysten relativ geringe Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarken).Der Analyst senke seine Erwartungen für 2018 (u.a. EPS: -3,29 (alt: -0,64) Euro) und 2019 (u.a. EPS: -0,30 (alt: -0,20) Euro)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: