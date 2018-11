Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

2,02 EUR -10,22% (14.11.2018, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

2,025 EUR -7,95% (14.11.2018, 12:20)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (14.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).Das Unternehmen habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 (31.10.) wieder gesenkt, was keine große Überraschung darstelle, weil es zu den Q3-Zahlen den Umsatzausblick schon als äußerst ambitioniert bezeichnet habe. GERRY WEBER rechne jetzt mit einem Umsatz von bis zu 790 (zuvor: 830 bis 840) Mio. Euro sowie einem deutlichen EBIT-Verlust (zuvor: -10 bis 0 Mio. Euro).Ferner habe sich GERRY WEBER mit den Schuldscheindarlehensgebern (zwei Schuldscheindarlehen über insgesamt 31 Mio. Euro), deren Forderungen am 05.11.2018 fällig geworden seien, auf eine Stundung ihrer Forderungen bis Ende Januar 2019 geeinigt. Zugleich hätten die finanzierenden Banken zugesagt, bis zu diesem Zeitpunkt ihre Kreditlinien für GERRY WEBER offen zu halten. Es sei zwar grundsätzlich positiv zu werten, gewähre dem Unternehmen jedoch nur eine relativ kurze Frist um die notwendigen umfassenden Sanierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen zu erarbeiten. Das Management zeige sich weiterhin zuversichtlich, das Unternehmen erfolgreich und nachhaltig restrukturieren zu können.Der Analyst teile diese Zuversicht nicht, zumal das Unternehmen in der Mitteilung (13.11.) von noch einmal deutlich verschärften Marktumfeldbedingungen (deutscher Textilmarkt; laut TOM TAILOR in Q3 2018: -5% bis -6%) spreche, und stehe dem Wertpapier nach wie vor skeptisch gegenüber. Die Risikofaktoren seien sehr hoch (Finanzierung nur bis Ende Januar 2019 gesichert; schwieriges Marktumfeld; relativ geringe Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarken; keine Details zu Restrukturierungsmaßnahmen). Der Analyst senke seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS: -0,64 (alt: -0,43) Euro) und 2019 (u.a. EPS: -0,20 (alt: +0,08) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: