Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

0,3985 EUR +17,73% (05.04.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

0,399 EUR +17,35% (05.04.2019, 22:25)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (06.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chief Editor "Börsen.Briefing" - dem täglichen Newsletter des Anlegermagazins "Der Aktionär" - nimmt die Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) unter die Lupe.Das ostwestfälische Unternehmen mache Tabula rasa, entlasse Hunderte Angestellte, mache Filialen dicht. Der in Schieflage geratene Modehändler hoffe so die Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis in das Jahr 2020 hinein zu sichern. An der Börse schlage die Meldung ein wie eine Bombe, wecke neue Hoffnungen und löse einen Kurssprung im zweistelligen Prozentbereich aus.GERRY WEBER spüre schon jetzt Rückenwind im Markt durch die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Neupositionierung, habe Vorstandschef Johannes Ehling gesagt. "Die Effekte aus den leider unverzichtbaren Sanierungsmaßnahmen werden diesen Rückenwind sicherlich verstärken."Die Muttergesellschaft GERRY WEBER International mit rund 580 Mitarbeitern habe im Januar beim Amtsgericht Bielefeld Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt - mit dem erklärten Ziel, das Unternehmen zu sanieren. Betroffen vom Insolvenzantrag sei zunächst nur die Muttergesellschaft mit den Marken Taifun und Samoon gewesen. Für die 100%-ige Tochter GERRY WEBER Retail werde die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung für Anfang Mai 2019 erwartet, habe das Unternehmen mitgeteilt, so Leon Müller, Chief Editor "Börsen.Briefing". (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze GERRY WEBER-Aktie: