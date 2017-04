Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

12,68 EUR (07.04.2017)



ISIN GERRY WEBER-Aktie:

DE0003304101



WKN GERRY WEBER-Aktie:

330410



Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GWI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GERRY WEBER-Aktie:

GRYIF



Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (10.04.2017/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns GERRY WEBER (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) charttechnisch unter die Lupe.Die entscheidende Kursmarke hinsichtlich einer Auflösung der jüngsten "inside candles" bei der GERRY WEBER-Aktie laute 12,79 EUR. Neben dem Ende der letzten Innenstäbe besitze dieses Level allerdings noch eine zweite Dimension: So würde eine Herausnahme dieser Schlüsselmarke für den Abschluss eines kleinen Doppelbodens auf Monatsbasis sorgen. Gelinge der skizzierte Befreiungsschlag, dann mutiere die eingangs beschriebene Stabilisierung bei rund 10 EUR zu einer abgeschlossenen unteren Umkehr. Aus der Höhe der Bodenformation lasse sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp drei Euro ableiten. In der Summe würde dies dann sogar zu einem sogenannten "verschachtelten Kursmuster" führen, denn das diskutierte Kurspotential ließe auf die nächste positive Weichenstellung schließen. Im konkreten Fall sei das ein Anstieg über das Hoch vom ersten Quartal 2016, womit wiederum auch die große Serie an "inside quarters" nach oben aufgelöst wäre.Um diese Perspektive nicht zu gefährden, sollte die GERRY WEBER-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die Tiefs bei 10,06 EUR bzw. 9,56 EUR zurückfallen, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 10.04.2017)Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:12,758 EUR +0,08% (10.04.2017, 08:27)