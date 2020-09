Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

30,43 EUR +0,43% (03.09.2020, 11:16)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,9 Milliarden Euro in 2019.



Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte GEA weltweit rund 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert sowie Teil des DAX 50 ESG Index und der MSCI Global Sustainability Indices. (03.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group kommt relativ gut durch die Corona-Krise - AktienanalyseDer Maschinen- und Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) kommt dank bereits zuvor eingeleiteter Sparmaßnahmen relativ gut durch die Corona-Krise, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe sich der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro verringert. Und auch der Auftragseingang sei um rund zehn Prozent auf 1,03 Mrd. Euro zurückgegangen. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand habe allerdings um 26,2 Prozent auf 140,4 Mio. Euro und der Nettogewinn sogar um über drei Viertel auf 45,2 Mio. Euro gesteigert werden können.Entsprechend zufrieden habe sich GEA-Chef Stefan Klebert gezeigt: "In einem sehr herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld hat sich GEA im abgelaufenen Quartal gut geschlagen", so der Manager. "Insbesondere bei der Entwicklung des Ergebnisses sowie des ROCE zeigen sich die Erfolge der bereits im letzten Jahr eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung." Dennoch bleibe die Situation schwer berechenbar. Auch die zweite Jahreshälfte 2020 werde herausfordernd bleiben, habe Klebert vorausgeblickt. Durch die Fokussierung auf stabile Endmärkte wie Nahrungsmittel, Getränke und Pharma sowie die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sehe er den Konzern aber weiterhin in der Lage, seine mittelfristigen Finanzziele trotz Corona zu erreichen.Demnach soll bis 2022 der Umsatz jährlich zwischen weiterhin zwei und drei Prozent zulegen und die um Kosten für den Umbau bereinigte EBITDA-Marge auf 11,5 bis 13,5 Prozent steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2020)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:30,43 EUR +1,30% (03.09.2020, 11:54)