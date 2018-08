Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten.



Im Jahr 2017 erwirtschaftete GEA einen Konzernumsatz von rund 4,6 Mrd. Euro. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die langfristig wachsende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 18.000 Mitarbeiter.



GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index gelistet. Darüber hinaus ist die GEA-Aktie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. (16.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Nach einem enttäuschenden Jahresstart habe sich das zweite Quartal besser entwickelt als Marktteilnehmer erwartet hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Erwartungshaltung nach vielen Enttäuschungen sei aber auch auf niedrigem Niveau gewesen. Wirklich erfreulich sei allerdings die Entwicklung des Auftragseingangs gewesen, der die Basis zur Zielerreichung 2018 legen dürfte. Nach wie vor dürften wichtige Weichenstellungen jedoch erst nach dem Managementwechsel (CEO und CFO) im nächsten Jahr erwartet werden.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die GEA Group-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 33 Euro. (Analyse vom 16.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link