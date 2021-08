XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,30 EUR +0,31% (18.08.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,17 EUR -0,18% (18.08.2021, 21:56)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und den Nahrungsmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindices DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. (18.08.2021/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shortseller BlackRock Investment Management (UK) Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der GEA Group AG moderat.Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP bleiben im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Engagement in den Aktien des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF).Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 17.08.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den GEA Group AG-Aktien von 0,91% auf 0,88% zurückgefahren.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den GEA Group AG-Aktien:0,88% BlackRock Investment Management (UK) Limited (17.08.2021)Börsenplätze GEA Group-Aktie: