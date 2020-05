Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

25,24 EUR -1,83% (21.05.2020, 10:28)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,9 Milliarden Euro in 2019.



Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte GEA weltweit rund 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert sowie Teil des DAX 50 ESG Index und der MSCI Global Sustainability Indices. (21.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - GEA Group: Es geht wieder aufwärts - Vorsicht empfohlen - AktienanalyseDer Maschinen- und Anlagenbauer GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) hat die Coronakrise bislang kaum zu spüren bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So sei der Auftragseingang zu Jahresbeginn um 16 Prozent auf 1,38 Mrd. Euro gestiegen und habe damit eine Bestmarke für ein erstes Quartal markiert. Das um Kosten für den Umbau bereinigte EBITDA habe dank operativen Verbesserungen durch Sparmaßnahmen und der im Januar erneuerten Konzernorganisation sogar um 41 Prozent auf 105 Mio. Euro zugelegt. Der Umsatz sei um 3,5 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro geklettert. "Unsere Kunden insbesondere aus der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sind auch in der aktuellen Krise gut ausgelastet", habe Konzernchef Stefan Klebert verdeutlicht. Trotz der Unsicherheiten rund um die Krise halte GEA daher an seiner Prognose fest, wonach Umsatz und Ergebnis im Jahr 2020 nur leicht zurückgehen sollten - sehr zur Überraschung der Börse. Entsprechend positiv sei die Reaktion ausgefallen: Der MDAX-Titel habe zeitweise zweistellig zugelegt.Auch Analysten hätten Gefallen an dem Jahresauftakt gefunden. Allerdings würden einige Experten davon ausgehen, dass sich die echten Auswirkungen der Krise erst später zeigen würden und würden daher Zweifel am Optimismus des Unternehmens für das Gesamtjahr hegen.Eine gewisse Portion Vorsicht bei Neu-Investments in die GEA Group-Aktie kann daher sicher nicht schaden - auch mit Blick auf die starke Erholung in den vergangenen Wochen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2020)Börsenplätze GEA Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:25,36 EUR -1,55% (21.05.2020, 11:39)