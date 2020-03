XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

14,85 EUR -15,14% (18.03.2020, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

14,88 EUR -14,78% (18.03.2020, 16:35)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von über 4,8 Milliarden Euro in 2018. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte GEA weltweit mehr als 18.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600-Index notiert sowie Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (18.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät zum Kauf der Aktie des Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF), senkt aber das Kursziel von 28 auf 21 Euro.Der Umbau bei GEA verlaufe sehr vielversprechend und komme schneller voran als geplant, so der Analyst in einer heute veröffenlichten Studie. Schon im zweiten Halbjahr 2019 habe sich eine gute operative Entwicklung gezeigt und das noch in der alten Organisationsstruktur. Ab 2020 dürfte sich die operative Schlagkraft des Düsseldorfer Konzerns sukzessive deutlich erhöhen. Leider bremse nun jedoch die Coronavirus-Pandemie die Dynamik. Mittel- bis langfristig seien die Entwicklungsperspektiven allerdings vielversprechend.Aufgrund der stark rückläufigen Entwicklung der Aktienmärkte reduziert Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, das Kursziel mit Blick auf einen Empfehlungshorizont von 12 Monaten von 28 auf 21 Euro, stuft aber gleichzeitig die GEA Group-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch. Kurzfristig könne es allerdings noch zu weiteren Kursbelastungen kommen. (Analyse vom 18.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "GEA Group AG": Keine vorhanden.Börsenplätze GEA Group-Aktie: