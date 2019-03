Michael Bulgrin: Die Beteiligung wäre unser Einstieg in den FinTec-Bereich und würde unser Geschäftsmodell auf eine neue Ebene heben. Wir würden eine potenzielle Marktgröße von 25 Millionen Kunden bearbeiten. Mit der Online-Finanzvermittlung würden wir planbare Einnahmen - überwiegend aus Bestandspflegeprovisionen und Transaktionsgebühren - generieren.



GBC: Herr Bulgrin, vielen Dank für das Gespräch. (Analyse vom 15.03.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

39,30 EUR +0,51% (15.03.2019, 08:33)



Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

38,40 EUR (14.03.2019)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (15.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC Managementinterview mit Michael Bulgrin, Vorstand der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1):Die wallstreet:online Gruppe betreibe die Portale wallstreet-online.de, boersennews.de und icodeals.com. Mit wallstreet-online.de verfüge das Unternehmen über die aktivste Online Community Deutschlands. Am 07.03.2019 sei ein deutliches Wachstum für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht worden. Demnach sei der Umsatz um 105% auf 10,6 Mio. Euro und der Ergebnis vor Steuern um 153% auf 4,8 Mio. Euro gesteigert worden. Auch für 2019 plane die Gruppe weiteres Wachstum. Finanzanalyst Matthias Greiffenberger habe über die aktuellen Entwicklungen mit dem Vorstand der wallstreet:online AG Michal Bulgrin gesprochen.: Wachstumstreiber waren die Übernahme der Markets Inside Media GmbH - Betreiber von boersennews.de - Anfang 2018 sowie eine hohen Nachfrage nach Werbeplätzen. Dies bestätigt, dass unser Geschäft weniger von kurzfristigen Börsentrends abhängig ist, als der eine oder andere glaubt.: Wir sind sehr dynamisch in das laufende Jahr gestartet. Derzeit sehen wir keine Anzeichen dafür, dass sich der Werbemarkt abschwächen sollte. Unsere Auftragsbücher sind voll.: Zum einen durch die weiterhin starke Nachfrage nach Werbeplätzen. Darüber hinaus haben wir Ende Februar die Übernahme von FinanzNachrichten.de bekannt gegeben. Damit erhöhen wir nochmals die Gesamtattraktivität unseres PortalPortfolios. Anfang 2019 haben wir mit wallstreet-online.de und boersennews.de monatlich rund 2 Mio. Nutzer erreicht. Mit der Akquisition von FinanzNachrichten.de hat sich die Reichweite nochmals um ca. 50% vergrößert. Wir verfügen also bereits über gute Voraussetzungen, um bei Umsatz und Ergebnis erneut zulegen zu können. Dabei ist der laufende Erwerb einer Beteiligung an der w:o capital noch nicht berücksichtigt und bietet zusätzliches Upside-Potenzial.: FinanzNachrichten.de ist eine echte Perle. Sie verfügt über eine Reichweite von ca. 1,2 Mio. Nutzern monatlich bzw. 34,6 Mio. PIs und 4,2 Mio. Visits. Im Jahr 2017 hat Unternehmen bei einem Umsatz von 0,984 Mio. CHF einen Nachsteuergewinn von 0,563 Mio. CHF erzielt. Auch wenn das Ergebnis in 2018 wohl etwas niedriger sein wird, ist unsere neue Tochter bereits heute hoch profitabel. Dabei sehen wir deutliches Wertsteigerungspotenzial innerhalb unserer Gruppe. Dies betrifft sowohl das mögliche Umsatzwachstum als auch Synergien, wie beispielsweise in der Vermarktung und beim Dateneinkauf.